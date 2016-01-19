Город55
ГлавноеВсе новости

Французы нашли на Луне здания и сооружения инопланетной цивилизации

19 января 2016, 16:12
Явные следы разумной деятельности.

Французский исследователь-уфолог Себастьян Спелье, в течение длительного времени изучавший фотографии лунной поверхности, опубликованные в свободном доступе НАСА, сделал сенсационные выводы – на поверхности естественного спутника Земли существуют целые «города», построенные, как он считает, представителями неизвестной инопланетной цивилизации.

Свои исследования Спелье обнародовал в виде ролика, размещенного на YouTube. Уфолог обнаружил множество, как он считает, искусственных строений – групп зданий и сооружений. Представители НАСА пока никак не прокомментировали сенсационное заявление Себастьяна Спелье.

Кстати, а почему сразу инопланетяне? Может, это русские?



#Новости#Главное#Космос#Технологии#Наука#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31