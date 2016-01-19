Французы нашли на Луне здания и сооружения инопланетной цивилизации

Французский исследователь-уфолог Себастьян Спелье, в течение длительного времени изучавший фотографии лунной поверхности, опубликованные в свободном доступе НАСА, сделал сенсационные выводы – на поверхности естественного спутника Земли существуют целые «города», построенные, как он считает, представителями неизвестной инопланетной цивилизации.
Свои исследования Спелье обнародовал в виде ролика, размещенного на YouTube. Уфолог обнаружил множество, как он считает, искусственных строений – групп зданий и сооружений. Представители НАСА пока никак не прокомментировали сенсационное заявление Себастьяна Спелье.
Кстати, а почему сразу инопланетяне? Может, это русские?