Французы нашли на Луне здания и сооружения инопланетной цивилизации

Свои исследования Спелье обнародовал в виде ролика, размещенного на YouTube. Уфолог обнаружил множество, как он считает, искусственных строений – групп зданий и сооружений. Представители НАСА пока никак не прокомментировали сенсационное заявление Себастьяна Спелье.