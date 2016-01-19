Двораковского накажут за плохую уборку снега в Омске

Ведомство выявило множество грубых нарушений законодательства, регламентирующего порядок содержания улиц и дорог в городе, в частности зимой. Установлено, что техника с территорий БУ Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» выезжает несвоевременно. В связи с этим многие магистрали не прометены и не обработаны. На них образовалась сезонная скользкость в виде рыхлого снега.