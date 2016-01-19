Двораковского накажут за плохую уборку снега в Омске

Прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности руководителей дорожно-эксплуатационных участков всех округов Омска за некачественную уборку снега.
Ведомство выявило множество грубых нарушений законодательства, регламентирующего порядок содержания улиц и дорог в городе, в частности зимой. Установлено, что техника с территорий БУ Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» выезжает несвоевременно. В связи с этим многие магистрали не прометены и не обработаны. На них образовалась сезонная скользкость в виде рыхлого снега.
К тому же на балансе учреждения числится 400 единиц техники, часть из них находится в нерабочем состоянии. Нормативная потребность составляет тысячу единиц. Таким образом, чиновники мэрии не организовали качественный контроль за ремонтом и содержанием дорог.
Чтобы устранить выявленные нарушения, прокурор города Омска внес мэру Вячеславу Двораковскому представление. По результатам его рассмотрения руководителей дорожно-эксплуатационных участков всех пяти округов привлекут к дисциплинарной ответственности.
Устранением нарушений уже занимаются, в том числе отремонтированы 122 единицы техники, организовано круглосуточное дежурство специалистов, бригад рабочих и техники. Прокуратура продолжит проверки.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области