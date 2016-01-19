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Дикое избиение в Омске: при помощи ножа и палки, смерть от побоев

19 января 2016, 07:29
Рецидивист задержан. Возбуждено уголовное дело.

Омская полиция проводит расследование по факту жестокого обращения с животным. Информация об этом ранее, 14 января, поступила от жителей Ленинского округа.

В ходе опроса очевидцев на месте происшествия в доме по улице Шакурова установлено: жильцы услышали шум в подъезде, а затем увидели, что их сосед при помощи ножа и палки избивает кошку.

Гражданина задержали и сопроводили в полицию. Это 23-летний ранее судимый молодой человек. Была проведена анатомо-патологическая экспертиза. Установлено, что смерть животного наступила после телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело.

Также оказалось, что задержанный подозревается еще в одном преступлении, связанном с нанесением тяжкого вреда. Уголовное дело ранее было возбуждено в январе текущего года. Пострадавший, 21-летний омич, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Подозреваемый уже в двух преступлениях заключен под стражу. Расследование продолжается.


По материалам пресс-службы УМВД России по г. Омску
Фото: иллюстрация

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