Баррель нефти за $15. Рубль рухнул

Инвестиционным банком JP Morgan был снижен собственный прогноз, касающийся стоимости нефти сорта Brent в 2016, цена сырья опустилась с $51,5 до $31,25 за баррель.
В банке полагают, что сложившегося переизбытка сырья на мировом рынке восстановление стоимости «черного золота» вполне может затянуться до окончания 2016 года. На котировки нефти давит девальвация китайского юаня, превышающая цену поставок в Поднебесную энергоносителей, а также выход на мировой рынок дополнительных объемов иранского сырья, сообщает
Также аналитики JP Morgan считают, что из-за чувствительности к американской валюте нефть может продолжить упасть еще на 10-25%, в случае если доллар окрепнет на 5%. В таком случае, стоимость «черного золота» Brent во втором квартале 2016 года ориентировочно составит 25 долларов за баррель.
Инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley спрогнозировали падение цены нефти от 15 до 20 долларов за баррель в нынешнем году. Накануне цена барреля Brent подешевела до $27,71 за баррель.
ЦБ на 19 января американская валюта была установлена на уровне 78,67 рубля, евро – 85,62 рубля. Таким образом, доллар и евро подорожали более чем на 2 рубля, российская валюта продолжает свое стремительное падение.
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