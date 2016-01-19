Баррель нефти за $15. Рубль рухнул

Также аналитики JP Morgan считают, что из-за чувствительности к американской валюте нефть может продолжить упасть еще на 10-25%, в случае если доллар окрепнет на 5%. В таком случае, стоимость «черного золота» Brent во втором квартале 2016 года ориентировочно составит 25 долларов за баррель.