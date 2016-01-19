50-летняя омичка «отпраздновала» с 23-летним парнем, зарезав его ножом

В правоохранительные органы с повинной обратилась жительница деревни Новопокровка Крутинского района. Женщина сообщила об убийстве соседа. После этого следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
По версии следствия, 54-летняя подозреваемая пришла в гости к 23-летнему соседу, чтобы отметить старый Новый год. Молодой человек отказал знакомой в выпивке. Женщина в отместку разлила на крыльце у потерпевшего бензин, угрожая поджогом дома. Между соседями произошла ссора, во время которой фигурантка ударила ножом односельчанина, ранив печень. Гражданин скончался на месте. Спустя некоторое время, злоумышленница обратилась в полицию.
В данный момент проводятся следственные действия. В отношении подозреваемой с учетом ее возраста избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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