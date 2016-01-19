50-летняя омичка «отпраздновала» с 23-летним парнем, зарезав его ножом

По версии следствия, 54-летняя подозреваемая пришла в гости к 23-летнему соседу, чтобы отметить старый Новый год. Молодой человек отказал знакомой в выпивке. Женщина в отместку разлила на крыльце у потерпевшего бензин, угрожая поджогом дома. Между соседями произошла ссора, во время которой фигурантка ударила ножом односельчанина, ранив печень. Гражданин скончался на месте. Спустя некоторое время, злоумышленница обратилась в полицию.