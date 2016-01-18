Вирус, перехватывающий звонки и SMS, похищает деньги со смартфонов

Троян Android.Bankosy действует следующим образом: сначала устройство переводится в беззвучный режим, после чего осуществляется переадресация для того, чтобы SMS или голосовой звонок с кодом направлялись сразу к злоумышленникам. Таким образом, пока владелец смартфона или планшетного компьютера ожидает секретного кода, хакеры уже имеет полный доступ к его мобильному банку.