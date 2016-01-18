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Вирус, перехватывающий звонки и SMS, похищает деньги со смартфонов

18 января 2016, 12:14
Троян уже назван самым хитроумным.

Сотрудниками антивирусной компании Symantec была обнаружена новая версия мобильного банковского хитроумного вируса для операционной системы Android, который гораздо опаснее предыдущих троянов для смартфонов и планшетных компьютеров.

Троян, получивший название Android.Bankosy отличается от своих предшественников одной очень важной особенностью, помимо традиционного заражения системы, позволяющего получать SMS-коды для мобильных банков пользователей, данный вирус способен перехватывать голосовые звонки, передающие коды аутентификации.

Подобная услуга предоставляется рядом банков, клиент может получить код как при помощи SMS-сообщения, так и по средствам голосового вызова, где синтезированный голос продиктует цифры.

Троян Android.Bankosy действует следующим образом: сначала устройство переводится в беззвучный режим, после чего осуществляется переадресация для того, чтобы SMS или голосовой звонок с кодом направлялись сразу к злоумышленникам. Таким образом, пока владелец смартфона или планшетного компьютера ожидает секретного кода, хакеры уже имеет полный доступ к его мобильному банку.

В компании Symantec отмечают, что на данный момент вирус активен в странах Азии, где простым USSD-запросом можно включить переадресацию. Однако, факт появления программы, перехватывающей голосовую передачу кодов, позволяет считать данный способ аутентификации ненадежным.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Технологии
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