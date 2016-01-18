В России хотят вскрывать зарубежные посылки из-за убытков ритейлеров

На сегодняшний день сотрудниками таможенной службы входящий почтовый трафик проверяется с помощью рентгеновского аппарата. В ситуации, когда у таможенника появляется оперативная информация или подозрение, что нечто запрещенное имеется в посылке, то он в присутствии понятых может ее вскрыть. Нормативов по вскрытию посылок не существует.