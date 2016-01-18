В России хотят вскрывать зарубежные посылки из-за убытков ритейлеров

Таможне предлагается ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) вскрывать не менее 5% посылок, которые приходят из-за рубежа, для последующего выявления и уничтожения контрафактной продукции, негативно влияющая на продажи российских ритейлеров.
Данную позицию поддерживают отнюдь не все интернет-магазины России, считая, что бороться с контрафактной продукцией необходимо до пересылки. Иностранные ритейлеры убеждены, что эффективно справляются с этим сами, отмечая, что данная инициатива приведет к тому, что за все заплатят конечные покупатели, сообщает издательство «
АКИТ объединят таких крупных ритейлеров, как Lamoda, Ozon, Media Market, «Связной», re:Store, «Эльдорадо», «Спортмастер», «220 Вольт», «М.Видео», «Юлмарт». Представители данных компаний будут договариваться с ФТС (Федеральной таможенной службой) о вскрытии и проверке на предмет контрафакта не менее 5% посылок, приходящих из-за границы. Также к переговорам планирует подключиться «Почта России».
На сегодняшний день сотрудниками таможенной службы входящий почтовый трафик проверяется с помощью рентгеновского аппарата. В ситуации, когда у таможенника появляется оперативная информация или подозрение, что нечто запрещенное имеется в посылке, то он в присутствии понятых может ее вскрыть. Нормативов по вскрытию посылок не существует.
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