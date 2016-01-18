Город55
ГлавноеВсе новости

В России хотят вскрывать зарубежные посылки из-за убытков ритейлеров

18 января 2016, 15:20
Борьба с контрафактом.

Таможне предлагается ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) вскрывать не менее 5% посылок, которые приходят из-за рубежа, для последующего выявления и уничтожения контрафактной продукции, негативно влияющая на продажи российских ритейлеров.

Данную позицию поддерживают отнюдь не все интернет-магазины России, считая, что бороться с контрафактной продукцией необходимо до пересылки. Иностранные ритейлеры убеждены, что эффективно справляются с этим сами, отмечая, что данная инициатива приведет к тому, что за все заплатят конечные покупатели, сообщает издательство «КоммерсантЪ».

АКИТ объединят таких крупных ритейлеров, как Lamoda, Ozon, Media Market, «Связной», re:Store, «Эльдорадо», «Спортмастер», «220 Вольт», «М.Видео», «Юлмарт». Представители данных компаний будут договариваться с ФТС (Федеральной таможенной службой) о вскрытии и проверке на предмет контрафакта не менее 5% посылок, приходящих из-за границы. Также к переговорам планирует подключиться «Почта России».

На сегодняшний день сотрудниками таможенной службы входящий почтовый трафик проверяется с помощью рентгеновского аппарата. В ситуации, когда у таможенника появляется оперативная информация или подозрение, что нечто запрещенное имеется в посылке, то он в присутствии понятых может ее вскрыть. Нормативов по вскрытию посылок не существует.


Фото: wikimedia.org

#Новости#Бизнес#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31