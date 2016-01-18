В Омске построили уникальный лицей за 92 миллиона рублей

В Омске откроется «лицей для малышей», рассчитанный на 150 детей. Находится он на Левом берегу, а построен по поручению мэра города Вячеслава Двораковского.
Пристрой к лицею №149 рассчитан на 150 дошкольников. Его возвели всего за пять месяцев. Стоимость работ составила 92,5 миллиона рублей. В новом помещении будут работать 5 групп для детей возрастом от 3 до 7 лет. Садик построили в 6-м микрорайоне Левобережья построено по поручению главы города Вячеслава Двораковского, сообщила пресс-служба мэрии Омска.
Наряду с основными образовательными программами, по плану, будут реализовываться программы по обучению детей предметам художественно-эстетического цикла.
Директор департамента образования администрации Омска Екатерина Спехова пояснила, что для детей созданы комфортные условия: уютные спальные и групповые комнаты. Куплены детская мебель уникальной конструкции, разнообразные игровые и дидактические материалы. В приемной установлены удобные кабинки для одежды с подогревом. Все оборудование выполнено в ярких цветах. Вдобавок имеются специализированный спортивный и музыкальный залы. В пищеблоке установлено современное оборудование. Удобный переход из нового здания в основное позволит использовать существующую материальную базу лицея.
В садике предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт управления пожарной охраны, тревожная кнопка, запасные эвакуационные выходы, система видеонаблюдения. Территория дошкольных групп полностью благоустроена, огорожена. Проведена реконструкция спортивной площадки лицея. Весной планируется выполнить частичную отделку фасада здания лицея, благоустроить и озеленить его территорию.
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