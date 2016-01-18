В Омске построили уникальный лицей за 92 миллиона рублей

Пристрой к лицею №149 рассчитан на 150 дошкольников. Его возвели всего за пять месяцев. Стоимость работ составила 92,5 миллиона рублей. В новом помещении будут работать 5 групп для детей возрастом от 3 до 7 лет. Садик построили в 6-м микрорайоне Левобережья построено по поручению главы города Вячеслава Двораковского, сообщила пресс-служба мэрии Омска.