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Усилен контроль омского МЧС: мороз под 40, сотни людей у воды

18 января 2016, 11:42
Спасатели и медики на водоемах.

Ночью с 18 на 19 января пройдет праздник Крещения Господня. МЧС напоминает омичам правила поведения при омовении в проруби в целях безопасности.

Граждане, если решили искупаться в проруби сегодняшней ночью, должны запомнить несколько правил: окунаться можно только в специальнооборудованных водоемах (список мест), перед купанием нужно разогреться, сделав разминку, к проруби лучше подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви. В саму купель следует входить по одному человеку, особенно необходимо следить за детьми во время погружения. В воде достаточно пребывать около 10 секунд, но не больше минуты.

В мороз выйти из проруби достаточно сложно – руки прилипают не только к металлу, но и к дереву. Некоторые перед спуском вешают на поручни сухое полотенце. Если его нет, то можно взять горсть снега и ухватиться за поручни. Также можно зачерпнуть в пригоршни побольше воды и, схватившись за поручни, быстро и энергично выскочить из проруби. После окунания нужно растереться махровым полотенцем, переодеться в сухую одежду и обязательно выпить горячего чая.



Категорически запрещается: купание без присутствия спасателей и медиков, загрязнять и засорять купель, нырять с кромки льда, сталкивать других в воду, распивать спиртное и купаться в нетрезвом состоянии, подъезжать к купели на автомобиле. Рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек.

Для обеспечение безопасности на всех местах для совершения обряда омовения будут дежурить сотрудники МЧС, аварийно-спасательной службы, медработники и сотрудники полиции. Вообще перед погружением лучше проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний к омовению.

Напомним, ночь с 18 на 19 января будет очень морозной, ожидается понижение температуры до -35 градусов. В ряде районов Омской области ограничат движение всех видов транспорта на время проведения праздника.

По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области
Верхнее фото: иллюстрация (архив портала Gorod55.ru)

Фото в тексте: 55.mchs.gov.ru

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