Усилен контроль омского МЧС: мороз под 40, сотни людей у воды

В мороз выйти из проруби достаточно сложно – руки прилипают не только к металлу, но и к дереву. Некоторые перед спуском вешают на поручни сухое полотенце. Если его нет, то можно взять горсть снега и ухватиться за поручни. Также можно зачерпнуть в пригоршни побольше воды и, схватившись за поручни, быстро и энергично выскочить из проруби. После окунания нужно растереться махровым полотенцем, переодеться в сухую одежду и обязательно выпить горячего чая.