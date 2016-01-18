Усилен контроль омского МЧС: мороз под 40, сотни людей у воды

Ночью с 18 на 19 января пройдет праздник Крещения Господня. МЧС напоминает омичам правила поведения при омовении в проруби в целях безопасности.
Граждане, если решили искупаться в проруби сегодняшней ночью, должны запомнить несколько правил: окунаться можно только в специальнооборудованных водоемах (
В мороз выйти из проруби достаточно сложно – руки прилипают не только к металлу, но и к дереву. Некоторые перед спуском вешают на поручни сухое полотенце. Если его нет, то можно взять горсть снега и ухватиться за поручни. Также можно зачерпнуть в пригоршни побольше воды и, схватившись за поручни, быстро и энергично выскочить из проруби. После окунания нужно растереться махровым полотенцем, переодеться в сухую одежду и обязательно выпить горячего чая.
Категорически запрещается: купание без присутствия спасателей и медиков, загрязнять и засорять купель, нырять с кромки льда, сталкивать других в воду, распивать спиртное и купаться в нетрезвом состоянии, подъезжать к купели на автомобиле. Рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек.
Для обеспечение безопасности на всех местах для совершения обряда омовения будут дежурить сотрудники МЧС, аварийно-спасательной службы, медработники и сотрудники полиции. Вообще перед погружением лучше проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний к омовению.
Напомним,
По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области
Верхнее фото: иллюстрация (архив портала Gorod55.ru)
Фото в тексте: 55.mchs.gov.ru