Цена на нефть в США обвалилась ниже нуля

Около 2 лет назад в Северной Дакоте произошел мощный скачок в сланцевой нефтедобыче, этот штат начали сравнивать с Катаром. На крупнейшем месторождении нефти «Bakken» добывали путем гидроразрыва пласта. Добыча сырья была увеличена в несколько раз, но энергозатраты были очень высокими.