Цена на нефть в США обвалилась ниже нуля

Агентство «Bloomberg» сообщает о резком падении цены на сланцевую нефть из Северной Дакоты – с отметки в 13,5 долларов она неожиданно обвалилась до нуля. Покупатель в лице «Flint Hills Resources» готов купить сорт North Dakota Sour при условии доплаты по 50 центов за каждый баррель.
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Около 2 лет назад в Северной Дакоте произошел мощный скачок в сланцевой нефтедобыче, этот штат начали сравнивать с Катаром. На крупнейшем месторождении нефти «Bakken» добывали путем гидроразрыва пласта. Добыча сырья была увеличена в несколько раз, но энергозатраты были очень высокими.
Из-за падения стоимости нефти, добываемой обычным путем, добыча сланцевой нефти в ближайшее время окажется занятием нерентабельным. Отрасль попросту обанкротится.
Напомним, сегодня, 18 января, в течение дня нефть марки Brent снова показала рекордное падение, опустившись утром до показателя в 27,77 доллара. Затем произошла небольшая коррекция. В итоге, к вечеру цена достигла уровня 28,64. Напомним,