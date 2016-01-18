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Цена на нефть в США обвалилась ниже нуля

18 января 2016, 21:19
Покупатель требует с производителя по 50 центов за каждый баррель.

Агентство «Bloomberg» сообщает о резком падении цены на сланцевую нефть из Северной Дакоты – с отметки в 13,5 долларов она неожиданно обвалилась до нуля. Покупатель в лице «Flint Hills Resources» готов купить сорт North Dakota Sour при условии доплаты по 50 центов за каждый баррель.

«Bloomberg» напоминает, что год назад этот же сорт сланцевой нефти торговался на отметке в 47,6 долларов за баррель. Эксперты считают, что падение цены в минус произошло из-за недостаточной мощности по транспортировке и переработке.

Около 2 лет назад в Северной Дакоте произошел мощный скачок в сланцевой нефтедобыче, этот штат начали сравнивать с Катаром. На крупнейшем месторождении нефти «Bakken» добывали путем гидроразрыва пласта. Добыча сырья была увеличена в несколько раз, но энергозатраты были очень высокими.

Из-за падения стоимости нефти, добываемой обычным путем, добыча сланцевой нефти в ближайшее время окажется занятием нерентабельным. Отрасль попросту обанкротится.

Напомним, сегодня, 18 января, в течение дня нефть марки Brent снова показала рекордное падение, опустившись утром до показателя в 27,77 доллара. Затем произошла небольшая коррекция. В итоге, к вечеру цена достигла уровня 28,64. Напомним, для российского бюджета является критичной среднегодовая цена барреля нефти ниже 50 долларов.



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