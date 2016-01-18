Студентки избили девушку в туалете и сняли издевательства на видео 18+

Инцидент произошел в Ульяновской области в общежитии Карсунского колледжа. Широкий общественный резонанс ситуация получила после того, как видео с избиением попало в сеть Интернет. Пользователи социальных сетей потребовали найти виновных и наказать в соответствии с законом.
Местные СМИ сообщают, что пострадавшая – сирота, она учится на первом курсе указанного колледжа. После избиения ее на время забрала к себе из общежития заместитель директора учебного заведения. Девушка написала заявление в полицию.
Пресс-служба Прокуратуры Ульяновской области сообщает, что будет проведена проверка администрации Карсунского колледжа, а также органов, в обязанность которых входит контроль за несовершеннолетними.
Правоохранители установили, что нападение произошло в ночь на 12 января 2016 года в туалете общежития Карсунского технологического колледжа. На девушку напали три студентки. Они нанесли множественные удары руками и ногами по различным частям тела.
Так как есть объективные доказательства избиения, в том числе видеоролик, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
На сайте change.org размещена петиция с требованием «