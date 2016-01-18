Город55
ГлавноеВсе новости

Студентки избили девушку в туалете и сняли издевательства на видео 18+

18 января 2016, 09:07
Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в Ульяновской области в общежитии Карсунского колледжа. Широкий общественный резонанс ситуация получила после того, как видео с избиением попало в сеть Интернет. Пользователи социальных сетей потребовали найти виновных и наказать в соответствии с законом.

Местные СМИ сообщают, что пострадавшая – сирота, она учится на первом курсе указанного колледжа. После избиения ее на время забрала к себе из общежития заместитель директора учебного заведения. Девушка написала заявление в полицию.

Пресс-служба Прокуратуры Ульяновской области сообщает, что будет проведена проверка администрации Карсунского колледжа, а также органов, в обязанность которых входит контроль за несовершеннолетними.

Правоохранители установили, что нападение произошло в ночь на 12 января 2016 года в туалете общежития Карсунского технологического колледжа. На девушку напали три студентки. Они нанесли множественные удары руками и ногами по различным частям тела.

Так как есть объективные доказательства избиения, в том числе видеоролик, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

На сайте change.org размещена петиция с требованием «наказать всех виновных лиц за избиение в общежитие п. Карсун»

#Новости#Главное#Шок#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31