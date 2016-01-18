Стоимость нефти рухнула ниже $25, обновлен 13-летний рекорд

Стоит отметить, что Банком России на 19 января был установлен доллар на уровне 78,67 рубля. Стоимость американской валюты была повышена сразу на 2,1 рубля в сравнении с предыдущим днем. Официальный курс евро увеличен до 85,62 рубля, на 2,33 рубля.