Стоимость нефти рухнула ниже $25, обновлен 13-летний рекорд

Цена нефтяной корзины ОПЕК упала ниже 25 долларов за баррель, остановившись на отметке в $24,74, сообщается на
Данная стоимость сырья является минимальной с мая 2003 года, тогда баррель «черного золота» стоила 24,44 доллара. Корзина ОПЕК включает в себя 12 сортов нефти из Ирака, Ирана, Алжира, Венесуэлы, Кувейта и Саудовской Аравии.
На данный момент, в 17:12 омского времени, стоимость эталонной марки нефти Brent составляет 29,05 доллара за баррель, техасской WTI – $30,51.
Падение стоимости нефти вызвано влиянием нескольких факторов. Превышение предложения над спросом оказывает давление на цену углеводородов, замедление экономики Китая, а также снятие санкций с Ирана. Исламской Республикой планируется начать экспорт, увеличив добычу на миллион баррелей в день.
Стоит отметить, что Банком России на 19 января был установлен доллар на уровне 78,67 рубля. Стоимость американской валюты была повышена сразу на 2,1 рубля в сравнении с предыдущим днем. Официальный курс евро увеличен до 85,62 рубля, на 2,33 рубля.
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