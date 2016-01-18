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Стоимость нефти рухнула ниже $25, обновлен 13-летний рекорд

18 января 2016, 17:59
Стремительное падение цены «черного золота».

Цена нефтяной корзины ОПЕК упала ниже 25 долларов за баррель, остановившись на отметке в $24,74, сообщается на сайте картеля.

Данная стоимость сырья является минимальной с мая 2003 года, тогда баррель «черного золота» стоила 24,44 доллара. Корзина ОПЕК включает в себя 12 сортов нефти из Ирака, Ирана, Алжира, Венесуэлы, Кувейта и Саудовской Аравии.

На данный момент, в 17:12 омского времени, стоимость эталонной марки нефти Brent составляет 29,05 доллара за баррель, техасской WTI – $30,51.

Падение стоимости нефти вызвано влиянием нескольких факторов. Превышение предложения над спросом оказывает давление на цену углеводородов, замедление экономики Китая, а также снятие санкций с Ирана. Исламской Республикой планируется начать экспорт, увеличив добычу на миллион баррелей в день.

Стоит отметить, что Банком России на 19 января был установлен доллар на уровне 78,67 рубля. Стоимость американской валюты была повышена сразу на 2,1 рубля в сравнении с предыдущим днем. Официальный курс евро увеличен до 85,62 рубля, на 2,33 рубля.


Фото: иллюстрация

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