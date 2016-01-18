Разрушительный взрыв рухнувшей ракеты – неудача американцев

Американский спутник Jason-3, запущенный NASA для наблюдения за мировым океаном, был выведен на целевую орбиту в воскресенье с помощью ракеты-носителя Falcon 9, сообщили представители ведомства.
Спутник Jason-3 необходим для нужд ученых США и ЕС, он способен довольно точному прогнозированию стихийных бедствий, оцениванию эффектов изменения климата, отслеживанию миграции животных.
После старта американская компания по производству ракет SpaceX предприняла попытку управляемого спуска на платформу в Тихом океане нижней ступени ракеты, однако, данная операция закончилась неудачно. В результате элемент носителя получил повреждения.
Глава SpaceX Элон Маск констатировал тот факт, что приземлиться на плавучую платформу сложно из-за малого количества доступного пространства. Также отмечается, что в месте нахождения платформы волны являются довольно сильными.
Успешно приземлить первую ступень Falcon 9 также не удалось. Операция закончилась падением и взрывом ракета-носителя. Видео данного события выложил Элон Маск на своей странице в социальной сети Instagram.
Ранее предпринимались уже две попытки SpaceX приземлить ступень Falcon 9 на плавучую платформу, но обе оказывались неудачными. Лишь единожды данную операцию удавалось провести успешно, произошло это в декабре прошлого года. Тогда ракета была благополучно посажена на базе ВВС США.
В американской компании уверены, что им по силам осуществить «морской спуск». В случае если SpaceX удастся начать многоразовое использование ракета-носителей, то это снизит затраты коммерческих пусков, а также поможет в борьбе с конкурентами.
Фото: скриншот из видео