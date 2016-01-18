Полицейские в Омске брошены на поиски: мольбы о помощи, угроза смерти

Накануне около 22:00 в дежурную часть полиции обратилась 68-летняя женщина. Она сообщила, что ей позвонил 24-летний внук и попросил о помощи, рассказать о своем местоположении молодой человек не смог. Сотрудники МВД связались с гражданином по указанному номеру телефона. Он пояснил, что находится на берегу Иртыша в Кировском округе. Единственным ориентиром стали речные суда. Омич сказал, что замерзает.