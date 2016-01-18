Полицейские в Омске брошены на поиски: мольбы о помощи, угроза смерти

Сотрудники полиции спасли от смерти замерзавшего мужчину. Пострадавшего немедленно доставили в медицинское учреждение. Инцидент произошел на Левом берегу.
Накануне около 22:00 в дежурную часть полиции обратилась 68-летняя женщина. Она сообщила, что ей позвонил 24-летний внук и попросил о помощи, рассказать о своем местоположении молодой человек не смог. Сотрудники МВД связались с гражданином по указанному номеру телефона. Он пояснил, что находится на берегу Иртыша в Кировском округе. Единственным ориентиром стали речные суда. Омич сказал, что замерзает.
По тревоге на поиски подняли личный состав городских отделов полиции. В мероприятии были задействованы ППС, вневедомственная охрана, полицейские-кинологи. После двух часов поисков в условиях низкой температуры и плохой видимости сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили мужчину недалеко от СНТ «Медик» на улице Электрофикаторов.
Приехавшая по вызову скорая помощь доставила пострадавшего в больницу с диагнозом: обморожение ступней ног 1, 2 степени. В результате осмотра специалистами и со слов парня первоначально установлено, что противоправных действий в отношении него не совершали. По данному факту проводится дальнейшая проверка.
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По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация (vk.com/55mvd)