Перекрытие движения, опасные ситуации у омских водоемов

Омская Госавтоинспекция предупреждает – во время проведения праздника «Крещение Господне» будет ограничено движение в ряде районов Омской области.
Ранее:
Главы сельских поселений опубликовали постановления об ограничении движения транспорта с 19 по 20 января 2016 года по следующим дорогам:
- в границах Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района на спусках к озеру Калач в деревне Большекулачье – с улицы Ключевая;
- в селе Надеждино – по улицам Луговая, Березовая, переулок Родниковый.
Водителям советуют планировать маршруты движения заранее с учетом вышеуказанной информации.
Чтобы избежать опасных ситуаций во время крещенских купаний, не рекомендуется подъезжать на автотранспорте к водоемам.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото (иллюстрация): архив gorod55.ru, patriarchia.ru