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Перекрытие движения, опасные ситуации у омских водоемов

18 января 2016, 08:26
Предупреждение полиции.

Омская Госавтоинспекция предупреждает – во время проведения праздника «Крещение Господне» будет ограничено движение в ряде районов Омской области.

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Главы сельских поселений опубликовали постановления об ограничении движения транспорта с 19 по 20 января 2016 года по следующим дорогам:

- в границах Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района на спусках к озеру Калач в деревне Большекулачье – с улицы Ключевая;

- в селе Надеждино – по улицам Луговая, Березовая, переулок Родниковый.

Водителям советуют планировать маршруты движения заранее с учетом вышеуказанной информации.


Чтобы избежать опасных ситуаций во время крещенских купаний, не рекомендуется подъезжать на автотранспорте к водоемам.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото (иллюстрация): архив gorod55.ru, patriarchia.ru

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