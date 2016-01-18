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Ох, Настя: голая Волочкова на Мальдивах – шпагат, постель и пляж 18+

18 января 2016, 07:09
Фигура и форма что надо.

Известная прима-балерина уже неделю отдыхает на Мальдивах и почти каждый день ее поклонники (и завистники) получают «в подарок» серию откровенных фотографий.


Вначале Волочкова позировала в бикини, а затем и без него. Анастасия намекала поклонникам о свадьбе, прикрывая свое тело лишь неким подобием фаты.


Балерина и актриса настолько раздразнила всех, что ее страница в Instagram буквально накалилась от множества восторженных и злобных комментариев.


Но Насте всё нипочем. Она продолжает сочно отдыхать на далеком райском острове и постить картинки, сделанные на пляже, в спальне и даже в океане.


Прекрасную физическую форму Анастасия показала, сделав целых три новых шпагата.


А ее фото в стиле «ню»… Ох, Настя, Мальдивы так и зовут к себе… Кстати, 20 января у Анастасии Волочковой день рождения. Есть повод поздравить.

Фото: instagram.com/volochkova_art/

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