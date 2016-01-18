Город55
ГлавноеВсе новости

Ограбление в Омске: два парня с битой напали на мужчину

18 января 2016, 17:31
Одному – 16, другому –23. Оба пьяные

В ночное время в Амурском поселке двое напали на прохожего, избили его кулаками и битой, чтобы отобрать телефон. По счастливой случайности, неподалеку оказался экипаж полиции. Всех участников происшествия доставили в отделение.

Сегодня, 18 января, примерно в час ночи на улице 21-й Амурской двое граждан совершили разбойное нападение, ударив случайного прохожего битой. Мужчины отобрали у потерпевшего сотовый телефон. Скрыться злоумышленникам не удалось, так как неподалеку находили сотрудники полиции. Мужчин задержали на месте преступления.

Спустя 10 минут после инцидента задержанных привезли в городской отдел полиции №11. Одному из нападавших 23 года, другому 16 лет. Оба пребывали в нетрезвом состоянии. Правоохранители изъяли орудие преступления и телефон.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия». Максимальный срок лишения свободы по статье составляет 10 лет. Следственные мероприятия продолжаются.

В пресс-службе УМВД России по городу Омску порталу Gorod55.ru пояснили, что пострадавшего вместе с подозреваемыми привезли сначала в полицию. Затем мужчину доставили в медицинское учреждение. Там врачи оказали ему помощь. В данный момент омич находится на амбулаторном лечении. Удар битой пришелся на ногу, кроме того потерпевшего били по лицу и голове кулаками.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Криминал#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31