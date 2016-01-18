Ограбление в Омске: два парня с битой напали на мужчину

В ночное время в Амурском поселке двое напали на прохожего, избили его кулаками и битой, чтобы отобрать телефон. По счастливой случайности, неподалеку оказался экипаж полиции. Всех участников происшествия доставили в отделение.
Сегодня, 18 января, примерно в час ночи на улице 21-й Амурской двое граждан совершили разбойное нападение, ударив случайного прохожего битой. Мужчины отобрали у потерпевшего сотовый телефон. Скрыться злоумышленникам не удалось, так как неподалеку находили сотрудники полиции. Мужчин задержали на месте преступления.
Спустя 10 минут после инцидента задержанных привезли в городской отдел полиции №11. Одному из нападавших 23 года, другому 16 лет. Оба пребывали в нетрезвом состоянии. Правоохранители изъяли орудие преступления и телефон.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия». Максимальный срок лишения свободы по статье составляет 10 лет. Следственные мероприятия продолжаются.
В пресс-службе УМВД России по городу Омску порталу Gorod55.ru пояснили, что пострадавшего вместе с подозреваемыми привезли сначала в полицию. Затем мужчину доставили в медицинское учреждение. Там врачи оказали ему помощь. В данный момент омич находится на амбулаторном лечении. Удар битой пришелся на ногу, кроме того потерпевшего били по лицу и голове кулаками.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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