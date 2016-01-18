Ограбление в Омске: два парня с битой напали на мужчину

В пресс-службе УМВД России по городу Омску порталу Gorod55.ru пояснили, что пострадавшего вместе с подозреваемыми привезли сначала в полицию. Затем мужчину доставили в медицинское учреждение. Там врачи оказали ему помощь. В данный момент омич находится на амбулаторном лечении. Удар битой пришелся на ногу, кроме того потерпевшего били по лицу и голове кулаками.