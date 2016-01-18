Неуязвимый Искандер-М приведен в боевую готовность

ОТРК «Искандер-М» предназначен для поражения целей в глубине построения войск противника, также может выступать в качестве средства доставки ядерного оружия. Его наиболее вероятными целями являются: объекты гражданской инфраструктуры, узлы связи и командные пункты, средства противовоздушной и противоракетной обороны, вертолеты и самолеты на аэродромах, средства огневого поражения.