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Неуязвимый Искандер-М приведен в боевую готовность

18 января 2016, 13:16
В ночь на понедельник.

Поднята по тревоге ракетная бригада ЦВО (Центрального военного округа) Оренбургской области в рамках внезапной проверки боеготовности, в процессе которой военнослужащими отрабатывалась слаженность расчетов ОТРК (оперативно-тактического ракетного комплекса) «Искандер-М», сообщили в пресс-службе ЦВО.

Ракетная бригада ЦВО была поднята по тревоге в ночь с воскресения на понедельник, приступив к выполнению учебно-боевых задач. Подразделениями осуществлялся марш в ранее назначенные полигоны на Тоцком полигоне, после приведения бригады в высшую степень боевой готовности.

По результатам мероприятия, командованием будет оценено выполнение нормативов маршевой подготовки, способность решать поставленные задачи, слаженность действий расчетов.

ОТРК «Искандер-М» предназначен для поражения целей в глубине построения войск противника, также может выступать в качестве средства доставки ядерного оружия. Его наиболее вероятными целями являются: объекты гражданской инфраструктуры, узлы связи и командные пункты, средства противовоздушной и противоракетной обороны, вертолеты и самолеты на аэродромах, средства огневого поражения.

Также важным преимуществом ОТРК «Искандер-М» является невозможность его перехвата ни одной системой противоракетной и противовоздушной обороны.


Фото: mil.ru

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