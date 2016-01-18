Назаров призвал омичей не возить детей в школу из-за морозов

Также Назаров распорядился оперативно реагировать на сигналы о пропаже людей или их длительном отсутствии. Вдобавок на контроле служб находятся пассажирские перевозки, особенно транспортировка детей. Главам муниципальных образований поручено временно не возить школьников на занятия в отдаленные поселения, не выводить в сильные морозы школьные автобусы на линии, чтобы избежать переохлаждения детей.