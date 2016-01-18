Назаров призвал омичей не возить детей в школу из-за морозов

Губернатор Омской области поручил взять на контроль ситуацию на трассах и перевозки детей в регионе в связи с усилением морозов. Будет обеспечена максимальная готовность всех экстренных служб к немедленному реагированию в случае внештатных ситуаций.
Сегодня, 18 января, на аппаратном совещании Виктор Назаров ввиду предстоящего понижения температуры до -35 -37 градусов распорядился предпринять все необходимые меры для бесперебойной работы объектов ЖКХ, обеспечения пожарной безопасности и оказания помощи пострадавшим от неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Омскому МЧС поручено взять на контроль ситуацию на трассах области. Под постоянным наблюдением находятся 8 аварийно-опасных участков на федеральных магистралях, работают 26 пунктов обогрева.
Также Назаров распорядился оперативно реагировать на сигналы о пропаже людей или их длительном отсутствии. Вдобавок на контроле служб находятся пассажирские перевозки, особенно транспортировка детей. Главам муниципальных образований поручено временно не возить школьников на занятия в отдаленные поселения, не выводить в сильные морозы школьные автобусы на линии, чтобы избежать переохлаждения детей.
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