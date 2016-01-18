Мировые богатства сосредоточены в руках 62 человек

Около половины мировых активов находятся в руках 62 человек – таков анализ международной группы Oxfam, занимающейся решением проблем бедности в 90 странах земного шара. Об этом пишет «
Аналитики Oxfam также установили, что 1% самых богатых людей (около 73 миллионов человек) владеют таким же объемом материальных ресурсов, как всё остальное человечество.
Наиболее богатейшими в мире могут быть названы 62 человека. В их руках сосредоточено около половины всех мировых активов, тогда как второй половиной владеют все остальные жители Земли.
Среди этих 62-х магнатов 53 человека – мужчины. Oxfam отмечает, что еще в 2010 году половиной всех богатств Земли владели 388 человека. Но за последние пять лет произошло глобальное перераспределение и состояние 62-х увеличилось примерно на 44%. В это же время у 3,5 миллиардов людей доходы упали на 41%.
В плане географии, около половины «супермагнатов» живет в США, 17 – в ЕС и в других странах, таких как Бразилия, Мексика, Япония, Саудовская Аравия и Китай.
Эксперты Oxfam также выяснили, что около 7,6 триллиона долларов, находящихся в собственности у физических лиц, находятся в оффшорных зонах, а значит, что государства, гражданами которых являются эти физические лица, недополучают ежегодно около 190 миллиардов долларов в виде налогов.
188 из 201 крупнейших мировых компаний «скрываются» в льготных налоговых зонах. Таким образом, вместо экономики всеобщего благосостояния, будущее поколение получит экономику, выгодную для 1% населения Земли, резюмирует Oxfam.