Мировые богатства сосредоточены в руках 62 человек

Среди этих 62-х магнатов 53 человека – мужчины. Oxfam отмечает, что еще в 2010 году половиной всех богатств Земли владели 388 человека. Но за последние пять лет произошло глобальное перераспределение и состояние 62-х увеличилось примерно на 44%. В это же время у 3,5 миллиардов людей доходы упали на 41%.