Грант в 26 миллионов от Путина получит театр в Омске

В соответствии с указом Путина сумма гранта в 2016 году не может быть меньше размера господдержки, оказываемой в 2015 году. В прошлом году драмтеатр в Омске получил 26 миллионов 250 тысяч рублей. Театр является обладателем гранта с 2012 года.