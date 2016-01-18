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Грант в 26 миллионов от Путина получит театр в Омске

18 января 2016, 13:47
Указ президента.

Омский академический театр драмы получил Грант президента России Владимира Путина. Сумма составила около 26 миллионов рублей.

По указу главы государства от 31 декабря 2015 года омский драмтеатр вошел в перечень грантополучателей. Гранты выплачиваются ежегодно творческим коллективам и образовательным организациям в целях совершенствования системы господдержки культуры и искусства, сохранения и развития российской школы исполнительских искусств и традиции художественного образования, сообщила пресс-служба министерства культуры Омской области.

В перечень вошли 83 учреждения сферы культуры. Средства грантов направят на выплату вознаграждения художественному, артистическому, педагогическому, административному и техническому персоналам, создание новых спектаклей, концертных программ, гастрольных поездок, создание и апробацию инновационных программ и учебных курсов, мастер-классов и творческих лабораторий.

В соответствии с указом Путина сумма гранта в 2016 году не может быть меньше размера господдержки, оказываемой в 2015 году. В прошлом году драмтеатр в Омске получил 26 миллионов 250 тысяч рублей. Театр является обладателем гранта с 2012 года.


Фото: vk.com/club13048927

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