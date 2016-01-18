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Голая Кардашьян снова засветила свою пятую точку 18+

18 января 2016, 19:04
Пикантная фотосессия.

Американская светская львица, фотомодель, бизнесвумен, актриса Кортни Кардашьян, известная участие в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», сняла с себя всю одежду в ходе недавней фотосессии.

Кортни является старшей дочерью известной светской львицы Крис Дженнер и адвоката Роберта Кардашьяна, которые развелись в 1989 году. Обнаженная фотосессия – смелый шаг для матери троих детей. Прошедшим летом, через полгода после рождения третьего ребенка, Кардашьян рассталась со своим гражданским мужем и отцом ее детей Скоттом Дисиком, сообщает британское издание Mirror.


Касательно недавнего участия в эротической фотосессии Кортни сказала следующее: «мне предложили позировать обнаженной для фотосессии, представленной в качестве арт-галереи. Я работаю над собой каждый день, поэтому и подумала, а почему бы и нет?»


Недавно ставшая мамой Ким Кардашьян, также имеющая склонность, к участию в фотосессиях в обнаженном виде и демонстрации своей пятой точки, уже и сама может принять участие в подобном мероприятии.


Фото: mirror.co.uk

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