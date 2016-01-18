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Доллар за 80 рублей. Цена на нефть рухнула

18 января 2016, 10:09
Последствия снятия санкций с Ирана.

Российская валюта продолжает свое падение, на московской бирже цена доллара составляет 77,68 рубля, евро – 84,74.

Вызвано падение рубля снижением цен на нефть. Стоимость мартовских фьючерсов сырья сорта Brent упала ниже 28 долларов за баррель, что вызвано снятием санкций с Ирана и возникшими опасениями, касающимися возможного роста переизбытка запасов «черного золота».

Профессор кафедры фондового рынка и инвестиций НИУ «Высшей школы экономики» Александр Абрамов сказал, что курс рубля, скорее всего, будет снижаться и дальше, таким образом, «отыгрывая снятие санкций с Ирана», - передает слова ученого «Российская газета».

Точно сказать, каким именно будет падение российской валюты сложно, ориентировочно стоит ожидать падение как минимум на 1-2 рубля как к евро, так и к доллару. Таким образом, евро может подорожать ориентировочно до 86 рублей, доллар – до 79.

Александр Абрамов отметил, что повторения «черного вторника или понедельника» ждать не стоит, поскольку к данному моменту нет избыточного спроса на доллар. Импорт падает, инвестиции практически нет. Также сейчас заметно снизились объемы покупки валюты в связи с тем, что у граждан просели доходы.

Профессор НИУ «Высшей школы экономики» также обратил внимание на тот факт, что не стоит ждать «отскока» доллара, на этой недели американская может подорожать до 80 рублей.


Фото: иллюстрация

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