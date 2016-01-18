Доллар за 80 рублей. Цена на нефть рухнула

Александр Абрамов отметил, что повторения «черного вторника или понедельника» ждать не стоит, поскольку к данному моменту нет избыточного спроса на доллар. Импорт падает, инвестиции практически нет. Также сейчас заметно снизились объемы покупки валюты в связи с тем, что у граждан просели доходы.