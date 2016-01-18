Береги «второе сердце» смолоду! Вовремя обратись к урологу!

Урологи называют простату «вторым сердцем» мужчины, и не зря: простата – барометр мужского здоровья! От нее зависит и общее состояние здоровья представителей сильного пола.
По статистике, проблемам с простатой подвержены мужчины в возрасте от 25 лет и старше. После 40 лет число пациентов с подобными нарушениями резко возрастает. Неслучайно наиболее распространенный диагноз в урологии – «простатит».
Урологи медицинского центра «Класс Клиник» в Омске успешно лечат это заболевание. При ранней диагностике болезнь хорошо поддается лечению. В 98 % случаев достигается положительный эффект!
Каковы проявления простатита и чем он опасен?
Бзыкин Вячеслав Валентинович: «Простатит представляет собой воспалительный процесс, затрагивающий предстательную железу. Рези и боли во время мочеиспускания, болезненность нижней части живота, проблемы с эрекцией, снижение качества секса – все это симптомы, на которые следует обратить внимание. Часто данные симптомы проявляются после переохлаждения, стрессов, снижения иммунитета. При их появлении мужчинам любого возраста необходимо обратиться к урологу. Отсутствие комплексного лечения заболевания часто приводит к его переходу в хроническую форму, что повышает риск развития серьезных патологий мочевого пузыря, бесплодия, сужения уретры, нагноения простаты, злокачественных и доброкачественных новообразований».
Какими методами и сколько по времени лечится заболевание?
Бзыкин Вячеслав Валентинович: «Лечение простатита в медицинском центре «Класс Клиник» проводится комплексно, с применением новейших методик, которые эффективны на любой стадии болезни. Это и современные медицинские препараты, в том числе на натуральной основе, лазерные и физиотерапевтические процедуры, массаж простаты. Сроки выздоровления для каждого пациента индивидуальны. Минимальный курс лечения простатита – 1 месяц. Все повторные приемы во время лечения в нашем медицинском центре бесплатны. Каждому пациенту гарантированы конфиденциальность и индивидуальный подход в подборе лечения».
Стоимость приема и обследования (2 вида УЗИ, обследование уролога) – 940 рублей. При записи через сайт действует скидка 20 %*.
Записаться можно любым удобным способом:
* Все подробности о скидке можно узнать по телефону или на сайте компании.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-55-01-00-11-00 от 25 июня 2013 г.
На правах рекламы