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Береги «второе сердце» смолоду! Вовремя обратись к урологу!

18 января 2016, 10:38
Береги «второе сердце» смолоду! Вовремя обратись к урологу!

Урологи называют простату «вторым сердцем» мужчины, и не зря: простата – барометр мужского здоровья! От нее зависит и общее состояние здоровья представителей сильного пола.

По статистике, проблемам с простатой подвержены мужчины в возрасте от 25 лет и старше. После 40 лет число пациентов с подобными нарушениями резко возрастает. Неслучайно наиболее распространенный диагноз в урологии – «простатит».

Урологи медицинского центра «Класс Клиник» в Омске успешно лечат это заболевание. При ранней диагностике болезнь хорошо поддается лечению. В 98 % случаев достигается положительный эффект!

Бзыкин Вячеслав Валентинович, врач-уролог, хирург высшей категории

Каковы проявления простатита и чем он опасен?

Бзыкин Вячеслав Валентинович: «Простатит представляет собой воспалительный процесс, затрагивающий предстательную железу. Рези и боли во время мочеиспускания, болезненность нижней части живота, проблемы с эрекцией, снижение качества секса – все это симптомы, на которые следует обратить внимание. Часто данные симптомы проявляются после переохлаждения, стрессов, снижения иммунитета. При их появлении мужчинам любого возраста необходимо обратиться к урологу. Отсутствие комплексного лечения заболевания часто приводит к его переходу в хроническую форму, что повышает риск развития серьезных патологий мочевого пузыря, бесплодия, сужения уретры, нагноения простаты, злокачественных и доброкачественных новообразований».

Какими методами и сколько по времени лечится заболевание?

Бзыкин Вячеслав Валентинович: «Лечение простатита в медицинском центре «Класс Клиник» проводится комплексно, с применением новейших методик, которые эффективны на любой стадии болезни. Это и современные медицинские препараты, в том числе на натуральной основе, лазерные и физиотерапевтические процедуры, массаж простаты. Сроки выздоровления для каждого пациента индивидуальны. Минимальный курс лечения простатита – 1 месяц. Все повторные приемы во время лечения в нашем медицинском центре бесплатны. Каждому пациенту гарантированы конфиденциальность и индивидуальный подход в подборе лечения».

Стоимость приема и обследования (2 вида УЗИ, обследование уролога) – 940 рублей. При записи через сайт действует скидка 20 %*.

Запишитесь на прием к урологу в «Класс Клиник» сегодня, избавьтесь от простатита навсегда!

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