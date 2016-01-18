Береги «второе сердце» смолоду! Вовремя обратись к урологу!

Бзыкин Вячеслав Валентинович: «Простатит представляет собой воспалительный процесс, затрагивающий предстательную железу. Рези и боли во время мочеиспускания, болезненность нижней части живота, проблемы с эрекцией, снижение качества секса – все это симптомы, на которые следует обратить внимание. Часто данные симптомы проявляются после переохлаждения, стрессов, снижения иммунитета. При их появлении мужчинам любого возраста необходимо обратиться к урологу. Отсутствие комплексного лечения заболевания часто приводит к его переходу в хроническую форму, что повышает риск развития серьезных патологий мочевого пузыря, бесплодия, сужения уретры, нагноения простаты, злокачественных и доброкачественных новообразований».



