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Авангард – победитель Востока. Фурх может побить 15-летний рекорд

18 января 2016, 16:28
Признание от любителей хоккея.

На сайте спортивного издания «Чемпионат» был проведен опрос, цель которого заключалась в выявлении будущего победителя Восточной конференции, по мнению любителей хоккея.

Большинство голосов было отдано за наш омский «Авангард», набравший 40% голосов. Следом расположился принципиальный соперник «ястребов» - новосибирская «Сибирь», набравшая 23%. Магнитогорскому «Металлургу» и уфимскому «Салавату Юлаева» отдали свое предпочтение 16% респондентов. Владивосточный «Адмирал» набрал 4% голосов опрошенных.

Таким образом, именно омский «Авангард», являющийся на данный момент лидером конференции, считается главным фаворитом на Востоке, по мнению читателей ресурса «Чемпионат».

Стоит отметить, что весомую роль в успехе омской команды сыграл чешский голкипер Доминик Фурх, отстоявший уже 8 раз «на ноль». На данный момент в рамках одного чемпионата наибольшее количество «сухих» матчей удалось записать в свой актив Александру Вьюхину в сезоне 2000/2001 – 11 матчей (6 в регулярном сезоне и 5 в плейофф). Дважды в этом сезоне отстоял на ноль юный воспитанник омского хоккея Денис Костин.

На данный момент, после 52 игр, «ястребами» пропущено 100 шайб, меньше всех на Востоке. В сводной таблице КХЛ данный показатель лучше лишь у ярославского «Локомотива» и московского ЦСКА.


Фото: hawk.ru

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