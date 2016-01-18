Авангард – победитель Востока. Фурх может побить 15-летний рекорд

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Большинство голосов было отдано за наш омский «Авангард», набравший 40% голосов. Следом расположился принципиальный соперник «ястребов» - новосибирская «Сибирь», набравшая 23%. Магнитогорскому «Металлургу» и уфимскому «Салавату Юлаева» отдали свое предпочтение 16% респондентов. Владивосточный «Адмирал» набрал 4% голосов опрошенных.
Таким образом, именно омский «Авангард», являющийся на данный момент лидером конференции, считается главным фаворитом на Востоке, по мнению читателей ресурса «Чемпионат».
Стоит отметить, что весомую роль в успехе омской команды сыграл чешский голкипер Доминик Фурх, отстоявший уже 8 раз «на ноль». На данный момент в рамках одного чемпионата наибольшее количество «сухих» матчей удалось записать в свой актив Александру Вьюхину в сезоне 2000/2001 – 11 матчей (6 в регулярном сезоне и 5 в плейофф). Дважды в этом сезоне отстоял на ноль юный воспитанник омского хоккея Денис Костин.
На данный момент, после 52 игр, «ястребами» пропущено 100 шайб, меньше всех на Востоке. В сводной таблице КХЛ данный показатель лучше лишь у ярославского «Локомотива» и московского ЦСКА.
Фото: hawk.ru