Авангард – победитель Востока. Фурх может побить 15-летний рекорд

Стоит отметить, что весомую роль в успехе омской команды сыграл чешский голкипер Доминик Фурх, отстоявший уже 8 раз «на ноль». На данный момент в рамках одного чемпионата наибольшее количество «сухих» матчей удалось записать в свой актив Александру Вьюхину в сезоне 2000/2001 – 11 матчей (6 в регулярном сезоне и 5 в плейофф). Дважды в этом сезоне отстоял на ноль юный воспитанник омского хоккея Денис Костин.