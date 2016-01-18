Арктические морозы в Омске: температура ниже -30 градусов

По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в данный момент на улице -29 градусов. Днем погода будет ясной и холодной, температура воздуха составит -23...-28 градусов, местами возможен небольшой снег и изморозь. Во вторник, 19 января, ожидается усиление мороза. Небольшое ослабление возможно в среду, 20 января.