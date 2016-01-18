Арктические морозы в Омске: температура ниже -30 градусов

По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в данный момент на улице -29 градусов. Днем погода будет ясной и холодной, температура воздуха составит -23...-28 градусов, местами возможен небольшой снег и изморозь. Во вторник, 19 января, ожидается усиление мороза. Небольшое ослабление возможно в среду, 20 января.
В целом январь продолжает удивлять контрастными температурами. На территорию региона снова вернулся холодный воздух с Арктики. На Крещение ночь будет ясной и морозной, температура воздуха -30…-35 градусов, днем – 22…-27 градусов. Температура начнет повышаться с 21 января, сообщил начальник Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы Сергей Иванов.
По данным Gismeteo, в четверг, 21 января, температура воздуха начнет повышаться: ночью -28 градусов, днем -19. В пятницу, 22 января, ночью -22, днем-19. В выходные – без резких изменений.