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Сообщение о взрыве в многоэтажке Омска: что произошло на самом деле

17 января 2016, 17:34
Комментарий полиции.

Ранее в омских СМИ появилась информация о «взрыве в жилом доме на улице Конева». Пресс-служба омской полиции информирует: сведения недостоверные.

Яндекс.Новости:


Что было на самом деле: 16 января около 11 часов вечера в дежурную часть поступила информация о закопчении фасада жилого здания, расположенного по адресу улица Конева №30.

Информация была передана в МЧС, на место выехали сотрудники полиции. Проверка установила, что около второго подъезда загорелся бытовой мусор. Очаг возгорания был очень быстро ликвидирован специалистами.

Взрыва не было, пострадавших нет, имущество не повреждено. Проводится проверка.


Верхнее фото взято из открытой группы «Омская полиция» (vk.com/club57044659)

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