Месиво в центре Омска: автомобиль разорвало пополам на встречке – фото

Итог ДТП: водитель «ВАЗ-2114», мужчина 1986 г.р., и четыре пассажира той же машины, мужчины 1981, 1986 г.р. и женщины 1981, 1988 г.р., были доставлены в больницу, после осмотра отпущены. Проводится проверка.