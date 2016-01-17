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Месиво в центре Омска: автомобиль разорвало пополам на встречке – фото

17 января 2016, 10:45
Встречное столкновение на Красном Пути.

Информация о дорожно-транспортном происшествии в Советском округе Омска поступила в дежурную часть полиции 17 января около часа ночи.

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Предварительно установлено, что водитель а/м «ВАЗ-21102», мужчина 1995 г.р., ехал по улице Красный Путь со стороны городка Водников в сторону Сибзавода.

В районе дома №72 отечественный автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя автомобилями: «ВАЗ-2114» и «Renault Sandero».

Итог ДТП: водитель «ВАЗ-2114», мужчина 1986 г.р., и четыре пассажира той же машины, мужчины 1981, 1986 г.р. и женщины 1981, 1988 г.р., были доставлены в больницу, после осмотра отпущены. Проводится проверка.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области




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