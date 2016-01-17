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Джип насмерть переехал омича, катавшегося на санях за легковой машиной

17 января 2016, 20:32
Трагедия на дороге.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть полиции 17 января около трех часов дня.

Предварительно установлено, что водитель а/м «Grand Cherokee», мужчина 1965 г.р., при движении по дороге к базе отдыха «Сказка» (Омский район), наехал на мужчину 1990 г.р., который ехал на санях, буксируемых а/м «Mitsubishi Diamante».

Итог ДТП: молодой человек скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции установили, что водитель «Митсубиси», мужчина 1988 г.р., был за рулем машины в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено административное делопроизводство. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что гражданам не следует забывать о соблюдении ПДД и правила перевозки пассажиров. Порой, необдуманные развлечения могут привести к трагедии.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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