Bloomberg заявил о начале глобальной войны

Замедление экономики Китая неизбежно скажется на снижении роста экономических показателей США. Это пойдет в разрез с денежно-кредитной политикой, которую в настоящее время осуществляют Соединенные Штаты. Эти факторы окажут влияние на доллар, что невыгодно ЕС и Японии, которых устраивает слабый курс из валют.