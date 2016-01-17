Bloomberg заявил о начале глобальной войны

Возобновление глобальной валютной войны произойдет в ближайшее время – именно такой вывод делает агентство Bloomberg, анализируя укрепление иены и евро. Об этом пишет
Японии и Европе невыгодно, что их валюта может в ближайшее время значительно укрепиться, и действия финансовых институтов этих стран будут направлены на возобновление политики денежно-кредитного стимулирования.
Иена уже значительно укрепилась к доллару несколько раз за последний месяц, а евро вырос по отношению к ряду основных валют. На бирже растут ожидания резкого подскока котировок в самое ближайшее время.
Замедление экономики Китая неизбежно скажется на снижении роста экономических показателей США. Это пойдет в разрез с денежно-кредитной политикой, которую в настоящее время осуществляют Соединенные Штаты. Эти факторы окажут влияние на доллар, что невыгодно ЕС и Японии, которых устраивает слабый курс из валют.
«Глобальная валютная война» начнется, как только иена укрепится до уровня 115 за доллар и евро – до $1,15. Так считает глава подразделения по макроэкономической стратегии в State Street Global Markets Ли Ферридж: «Доллар начинает падать – ЕЦБ или Центробанк Японии возвращаются в игру»
Иена к настоящему времени (17 января) укрепилась до 117,05 за доллар. Евро вырос к доллару до $1,0916. Таким образом, Япония уже находится в критической позиции, а ЕЦБ вероятно будет обсуждать свою монетарную политику по данным Bloomberg 21 января.