8:1 – Авангард выстроился в очередь к воротам Динамо

Омская команда в текущем чемпионате КХЛ вообще показывает игру высокого уровня, а временами, похоже, просто забавляется над соперником. Что как раз и произошло 17 января на льду «Арены Омск». Восемь шайб при одной ответной и «Авангард» с 94 очками снова удерживается в лидерах Востока.