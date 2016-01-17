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8:1 – Авангард выстроился в очередь к воротам Динамо

17 января 2016, 19:19
Избиение младенцев.

Сегодня на льду СК «Арена Омск» прошел матч между «Авангардом» и минским «Динамо», счет в котором получился просто разгромным для гостей нашего города.

Омская команда в текущем чемпионате КХЛ вообще показывает игру высокого уровня, а временами, похоже, просто забавляется над соперником. Что как раз и произошло 17 января на льду «Арены Омск». Восемь шайб при одной ответной и «Авангард» с 94 очками снова удерживается в лидерах Востока.

Первые четыре гола омичи «заколотили» в ворота минчан в первом периоде, еще две добавили во втором и столько же в третьем. «Динамо» лишь успело забросить гол престижа, иначе картина получилась бы совсем разгромной.



17 января, Омск. «Арена Омск», 9780 зрителей

«Авангард» - «Динамо» (Минск) - 8:1 (4:0, 2:0, 2:1)

Вратари: Фурх - Лаланд (Гласс - 13:43)

Голы:

1:0 - Соботка (Эрат, Казаков) - 12:05
2:0 - Фищенко (Михеев, Петров) - 13:43
3:0 - Кемпни (Пережогин, Паршин) - 14:11
4:0 - Лемтюгов (А.Глухов) - 16:56
5:0 - Соботка (Казаков) - 23:58
6:0 - Лемтюгов (Бурдасов) - 32:51
6:1 - Кольцов (Эллисон, Веске) - 43:41
7:1 - А.Глухов (Лекомцев, Пережогин) - 53:20
8:1 - Михеев (Черников) - 55:28

Фото: hawk.ru


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