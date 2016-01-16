В Омске выбрали самые убитые улицы – на что потратить миллиард рублей



В итоговый рейтинг, который представят главе омского региона, войдут все улицы из списка. Но до того как «бумага ляжет на стол», специалисты проверят вероятность так называемой накрутки голосов по отдельным позициям. Такая практика, к сожалению, часто встречается в Интернете. Для объективной картины «мухлеж» требуется установить.