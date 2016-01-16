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В Омске выбрали самые убитые улицы – на что потратить миллиард рублей

16 января 2016, 11:48
Открытое голосование.

В Омске завершено открытое голосование, связанное с ремонтом «самых убитых дорог» городской транспортной сети. Об этом сообщает «12 канал».

Голосование проходило в течение месяца – в социальных сетях и через интернет-СМИ. В ходе опроса надо было определиться, ремонтом каких улиц необходимо заняться властям в первую очередь. Напомним, в 2016 году правительство региона планирует направить на ремонт магистралей один миллиард рублей.

15 января были озвучены предварительные итоги голосования. Среди фаворитов пять улиц – Богдана Хмельницкого, Лукашевича, проспект Мира, Нефтезаводская, и проспект Королева. Всего же первоначальный список включал 15 магистралей, плюс к нему омичи добавили еще и свои предложения.


В итоговый рейтинг, который представят главе омского региона, войдут все улицы из списка. Но до того как «бумага ляжет на стол», специалисты проверят вероятность так называемой накрутки голосов по отдельным позициям. Такая практика, к сожалению, часто встречается в Интернете. Для объективной картины «мухлеж» требуется установить.

Подсчет и проверка результатов голосования займет несколько дней. И далее уже правительство Омской области будет решать судьбу «дорожного миллиарда».



#Новости#Транспорт#Недвижимость#Главное#Город
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