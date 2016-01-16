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Паника на рынке: падение нефти ниже 29 долларов за баррель

16 января 2016, 10:57
Черное золото продолжает стремительно дешеветь.

На рынке продолжается снижение стоимости нефти. В частности накануне вечером цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже отметки в 29 долларов и торговалась на уровне 28,92. Затем произошло небольшое повышение.


Падение цены эксперты связали с паникой на рынке, связанной с возможной отменой санкций в отношении Ирана, после чего эта страна возобновит свои нефтяные поставки на мировой рынок.

На фоне рыночных нефтяных потрясений в Германии СМИ обсуждают появление нового маркерного сорта нефти, который готовит Россия. Он станет реальным конкурентам двум основным маркам Brent и WTI, продажи которых осуществляются только в долларах. Таким образом, будет разрушена абсолютная монополия США. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В настоящее время нефтяные котировки в основном идут по сортам Brent, West Texas Intermediate (WTI) и Dubai Crude. В конце 2015 года в России проведены первые торги по фьючерсным контрактам нефти марки Urals. Существуют еще марки Siberian Light и REBCO.

Все три российские марки пока рассчитываются, исходя из цен на марку Brent, на которую в свою очередь оказывают финансовое влияние крупнейшие инвестиционные банки Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase и Citibank.

То есть цену на российскую нефть диктует Уолл-Стрит. Если Россия выведет на рынок собственный маркерный сорт с расчетом в рублях, это давление прекратится.

#Новости#Главное#Бизнес#Общество
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