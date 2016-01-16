Паника на рынке: падение нефти ниже 29 долларов за баррель

На фоне рыночных нефтяных потрясений в Германии СМИ обсуждают появление нового маркерного сорта нефти, который готовит Россия. Он станет реальным конкурентам двум основным маркам Brent и WTI, продажи которых осуществляются только в долларах. Таким образом, будет разрушена абсолютная монополия США. Об этом пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.