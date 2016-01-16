Массовое ДТП в Омске: нетрезвый водитель вылетел на встречку – фото

Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в дежурную часть полиции накануне поздно вечером.
Предварительно установлено, что 36-летний водитель а/м «Mazda Familia» ехал по улице Новокирпичная в сторону улицы Кирова. У подъема на виадук иномарка вылетела на встречку и столкнулась с тремя автомобилями: «Toyota Corolla», «Honda Fit» и «Nissan AD».
Итог ДТП: в больницу попали 28-летний водитель «Ниссана», 38-летний пассажир «Мазды» и 57-летняя женщина, пассажир «Хонды».
Сотрудники полиции установили, что водитель «Мазды» был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено административное делопроизводство. Проводится проверка.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области