Массовое ДТП в Омске: нетрезвый водитель вылетел на встречку – фото

Предварительно установлено, что 36-летний водитель а/м «Mazda Familia» ехал по улице Новокирпичная в сторону улицы Кирова. У подъема на виадук иномарка вылетела на встречку и столкнулась с тремя автомобилями: «Toyota Corolla», «Honda Fit» и «Nissan AD».