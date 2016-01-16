Город55
ГлавноеВсе новости

Массовое ДТП в Омске: нетрезвый водитель вылетел на встречку – фото

16 января 2016, 14:02
Встречное столкновение четырех машин.

Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в дежурную часть полиции накануне поздно вечером.

Предварительно установлено, что 36-летний водитель а/м «Mazda Familia» ехал по улице Новокирпичная в сторону улицы Кирова. У подъема на виадук иномарка вылетела на встречку и столкнулась с тремя автомобилями: «Toyota Corolla», «Honda Fit» и «Nissan AD».

Итог ДТП: в больницу попали 28-летний водитель «Ниссана», 38-летний пассажир «Мазды» и 57-летняя женщина, пассажир «Хонды».

Сотрудники полиции установили, что водитель «Мазды» был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено административное делопроизводство. Проводится проверка.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области




#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31