Хирурги устроили голую оргию прямо в больнице 18+

Главный врач больницы уже заявил, что не осуждает своих сотрудников. Никто не будет уволен, но разговор с каждым из них состоится. «Это было сделано хорошо, но недальновидно», - заявил глава медицинского учреждения.



Как выяснилось позже, медработники этой больницы делают подобные календари ежегодно, однако раньше фотографии были более сдержанными и касались исключительно их медицинской деятельности.