Хирурги устроили голую оргию прямо в больнице 18+

Шведские СМИ обсуждают выходку хирургов педиатрической больницы имени Астрид Линдгрен, которые умудрились устроить эротическую фотосессию прямо в палатах и операционных.
Причем, сделали это шведы не как весь остальной мир. На фотографиях «красуются» не «медсестрички в нижнем белье», а сами хирурги, тела которых, некоторые представители общественности уже назвали «неэстетичными».
В общей сложности в фотосессии приняли участие 12 сотрудников больницы. И, как сообщает шведское издание «DN.se», этот эротический календарь за пределы больницы «не ушел». Его тираж составил всего 100 экземпляров и был распространен среди персонала, а все деньги, полученные от реализации, пошли на благотворительность.
Главный врач больницы уже заявил, что не осуждает своих сотрудников. Никто не будет уволен, но разговор с каждым из них состоится. «Это было сделано хорошо, но недальновидно», - заявил глава медицинского учреждения.
Как выяснилось позже, медработники этой больницы делают подобные календари ежегодно, однако раньше фотографии были более сдержанными и касались исключительно их медицинской деятельности.
А теперь общественники не уверены, что пациентам понравится находиться в клинике, где некоторые сотрудники медперсонала позируют с электродрелью в руке или имитируют половой акт на больничной кушетке.