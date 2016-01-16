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Хирурги устроили голую оргию прямо в больнице 18+

16 января 2016, 08:27
Скандальные фотоснимки.

Шведские СМИ обсуждают выходку хирургов педиатрической больницы имени Астрид Линдгрен, которые умудрились устроить эротическую фотосессию прямо в палатах и операционных.


Причем, сделали это шведы не как весь остальной мир. На фотографиях «красуются» не «медсестрички в нижнем белье», а сами хирурги, тела которых, некоторые представители общественности уже назвали «неэстетичными».


В общей сложности в фотосессии приняли участие 12 сотрудников больницы. И, как сообщает шведское издание «DN.se», этот эротический календарь за пределы больницы «не ушел». Его тираж составил всего 100 экземпляров и был распространен среди персонала, а все деньги, полученные от реализации, пошли на благотворительность.

Главный врач больницы уже заявил, что не осуждает своих сотрудников. Никто не будет уволен, но разговор с каждым из них состоится. «Это было сделано хорошо, но недальновидно», - заявил глава медицинского учреждения.

Как выяснилось позже, медработники этой больницы делают подобные календари ежегодно, однако раньше фотографии были более сдержанными и касались исключительно их медицинской деятельности.


А теперь общественники не уверены, что пациентам понравится находиться в клинике, где некоторые сотрудники медперсонала позируют с электродрелью в руке или имитируют половой акт на больничной кушетке.



#Новости#Здоровье#18+#Главное#Общество
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