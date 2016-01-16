Губернатор Назаров открыл в Омске чемпионат НХЛ

Игры Ночной хоккейной лиги проходят на ледовой арене спорткомплекса им. Кожевникова. В составе омской НХЛ пока играют пять команд – «Титан», «Алмаз», «Проспект», «Пятый легион» и «Запсибовец». Также формируется шестая «ледовая дружина» – команда Правительства Омской области. И это, как считает Виктор Назаров, всё равно недостаточно: