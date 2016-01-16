Губернатор Назаров открыл в Омске чемпионат НХЛ

Сегодня в Омске при участии губернатора состоялось открытие первого чемпионата омской Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщает «Омская губерния».
Глава региона Виктор Назаров и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников провели первое вбрасывание шайбы, после чего старт чемпионата состоялся.
Игры Ночной хоккейной лиги проходят на ледовой арене спорткомплекса им. Кожевникова. В составе омской НХЛ пока играют пять команд – «Титан», «Алмаз», «Проспект», «Пятый легион» и «Запсибовец». Также формируется шестая «ледовая дружина» – команда Правительства Омской области. И это, как считает Виктор Назаров, всё равно недостаточно:
«Я думаю, нужно подать пример, показать на сегодняшнем матче, к чему мы пришли, поддержать игроков. Пять команд – это не тот формат...», - заявил глава региона.
Сегодня на льду спорткомплекса им. Кожевникова за звание победителя матча первого сезона омской Ночной хоккейной лиги встретились команды «Титан» и «Проспект».
Ночная хоккейная лига создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. В ней принимают участие команды всех регионов страны. Финальные игры чемпионата пройдут в Олимпийском Сочи в мае 2016 года.
Фото: omskportal.ru