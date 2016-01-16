Дороги Омска: сугробы в два метра, ямы ремонтируют водным раствором

Далее, ямы – здесь как раз все логично. Неизвестный работник дорожной службы сказал на диктофон, что единственно, чем можно заделать изъяны дорожного покрытия зимой – это некая смесь на основе воды. Замерзнет и будет «счастье», растает и… Интересно, как это всё оформляется в отчетах на бумаге.