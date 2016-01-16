Дороги Омска: сугробы в два метра, ямы ремонтируют водным раствором

Известная омская общественница Вероника Бобрусь, известная также как «Дорожная фея», вышла в очередной рейд по улицам города.
В очередном видеоролике неравнодушная горожанка рассказала, как в Омске убирают снег, а также понаблюдала за ямочным ремонтом, который производили муниципальные дорожники.
Насчет снега – двухметровые сугробы вдоль обочин существенно сужают городские магистрали. Вероника показала это наглядно – с рулеткой, обследовав несколько дорог Омска. Кое-где двум машинам невозможно разъехаться при встречном движении. Чем (или о чем) думали дорожники, осуществлявшие уборку снега на конкретной улице, анализу не поддается.
Далее, ямы – здесь как раз все логично. Неизвестный работник дорожной службы сказал на диктофон, что единственно, чем можно заделать изъяны дорожного покрытия зимой – это некая смесь на основе воды. Замерзнет и будет «счастье», растает и… Интересно, как это всё оформляется в отчетах на бумаге.