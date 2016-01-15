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Яркая вспышка в небе над городом: вырубилось электричество в домах

15 января 2016, 18:04
Необъяснимое явление.

Инцидент в духе «Секретных материалов» произошел в Перми. Сине-зеленая вспышка на мгновение озарила вечерний город, а затем в нескольких районах отключилась электроэнергия, как от короткого замыкания.



Как сообщают пермские СМИ, точно такое же явление наблюдалось в городе в ночь с 17 на 18 января в 2014 году.



Специалисты-метеорологи «России 24» рассуждают в эфире – на ядерный взрыв и молнию не похоже. Остаются еще три версии: магнитная буря, мощное короткое замыкание или применение электромагнитного оружия. В итоге нашли техногенное объяснение:

Кстати, недавно и в Омске наблюдалось нечто подобное. Только в нашем случае вспышка не сопровождалась звуковыми эффектами.



Версий было множество. Наиболее вероятная причина – взрыв небольшого болида при входе его в атмосферу Земли.

И еще один схожий случай произошел близ Уральских гор около года назад. Объяснений ему также не было.


#Новости#Технологии#Наука
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