Яркая вспышка в небе над городом: вырубилось электричество в домах

Инцидент в духе «Секретных материалов» произошел в Перми. Сине-зеленая вспышка на мгновение озарила вечерний город, а затем в нескольких районах отключилась электроэнергия, как от короткого замыкания.
Как сообщают пермские СМИ, точно такое же явление наблюдалось в городе в ночь с 17 на 18 января в 2014 году.
Специалисты-метеорологи «России 24» рассуждают в эфире – на ядерный взрыв и молнию не похоже. Остаются еще три версии: магнитная буря, мощное короткое замыкание или применение электромагнитного оружия. В итоге нашли техногенное объяснение:
Кстати, недавно и в Омске наблюдалось нечто подобное. Только в нашем случае вспышка не сопровождалась звуковыми эффектами.
Версий было множество. Наиболее вероятная причина –
И еще один схожий случай произошел близ Уральских гор около года назад. Объяснений ему также не было.