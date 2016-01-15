В Омске водителей начали лишать прав из-за долгов и алиментов

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Сегодня, 15 января, омские судебные приставы вручили первые постановления должникам о временном ограничении действия их водительских удостоверений.
Среди первых «счастливчиков» оказался 32-летний Михаил С., задолжавший по алиментам 60 тысяч рублей. У него есть 9-летняя дочь. Сам Михаил работал раньше в должности механика на автотранспортном предприятии, но затем сменил официальную работу на подработки с не фиксируемым документально доходом.
После общения с судебными приставами, к которым Михаил пришел сам, пешком, но с водительскими правами, неплательщик решил расплатиться с долгами как можно скорее. Кроме этого оформиться на работу официально. Побудительным фактором к приятию подобных решений стал факт временного лишения водительских прав.
Приставам известно, что гражданин пользуется личным автотранспортом, хотя официально он на нем и не числится. Если теперь Михаила поймают за рулем, то сотрудники ГИБДД, «пробив» по базе, привлекут его уже к административной ответственности. И могут отобрать права на один год.
Пресс-служба УФССП России по Омской области информирует, что на сегодняшний день в адрес должников разослано уже 844 предупреждения о перспективе временной потери водительских прав из-за неуплаты задолженности.
Тем, кто не успеет вовремя, придется пересесть на какое-то время с личного автотранспорта на общественный.
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