В Омске водителей начали лишать прав из-за долгов и алиментов

Приставам известно, что гражданин пользуется личным автотранспортом, хотя официально он на нем и не числится. Если теперь Михаила поймают за рулем, то сотрудники ГИБДД, «пробив» по базе, привлекут его уже к административной ответственности. И могут отобрать права на один год.