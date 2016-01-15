В банках нет долларов. Ждут отскока рубля. Верят патриарху Кириллу

Свои сбережения хранят в рублях около 52% населения. В долларах и евро – 5% и 3%, соответственно. При этом доллары выбирают россияне с высоким достатком (12%), а у 43% сограждан вообще нет финансовых накоплений. Чаще это люди, проживающие в сельской местности, с начальным и средним образованием и доходами ниже среднего.