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В банках нет долларов. Ждут отскока рубля. Верят патриарху Кириллу

15 января 2016, 10:37
Сумеречная экономика.

И, кстати, верят не напрасно – падение национальной валюты несколько замедлилось. Но положительно динамики пока не наблюдается.

14 января в Твиттере появился следующий пост известного журналиста из Москвы, напрямую связанный с нынешней рыночной ситуацией:


Кстати, ВЦИОМ провел опрос среди населения РФ – ожидания граждан в плане перспектив рубля ухудшились. Респондентам было задано два вопроса: в какой валюте они предпочитают хранить сбережения, и какой, на их взгляд, будет стоимость доллара через три месяца/год. Опрос проводился в конце декабря 2015 года.

Насчет курса доллара, то две недели назад россияне ожидали уровня в 69 рублей через три месяца, и 76 рублей через год. Как мы знаем, этот показатель уже достигнут в январе 2016 года.

В плане ежедневного отслеживания курса доллара, ВЦИОМ выяснил, что этим занимается 51% населения. Чаще это люди средних лет – 54-58% среди 25-44-летних, и 36% старше 60 лет.

Свои сбережения хранят в рублях около 52% населения. В долларах и евро – 5% и 3%, соответственно. При этом доллары выбирают россияне с высоким достатком (12%), а у 43% сограждан вообще нет финансовых накоплений. Чаще это люди, проживающие в сельской местности, с начальным и средним образованием и доходами ниже среднего.

Напомним, ЦБ РФ выставил на 15 января следующий курс валюты: доллар 76,5230, евро - 83,1499.

Нефть марки Brent в настоящий момент торгуется на уровне $30,64.

#Новости#Главное#Бизнес#Общество
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