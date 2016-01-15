Светофоры в Омске работают по-новому: пробок больше, пешеходам лучше

В работу некоторых городских светофоров вносятся изменения для повышения безопасности дорожного движения. Мэрия просит водителей и пешеходов обратить внимание.
На перекрестке улиц Орджоникидзе и 7-й Северной появилась выделенная пешеходная фаза в связи с нормой ГОСТ Р 52289-2004 о том, что недопустимо пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования, сообщила пресс-служба администрации Омска.
Мэрия получила предписание от ГИБДД по приведению в соответствие режима работы светофора на пересечении улиц Орджоникидзе и 7-я Северная с целью недопущения пересечения транспортных и пешеходных потоков в одной фазе.
13 января в работу объекта внесли изменения – потоки разделили. Теперь вместо двух фаз организовано трехфазное регулирование дорожным движением: в первой фазе осуществляет движение транспорт по улице Орджоникидзе, во второй — по улице 7-я Северная, в третьей — пешеходы.
14 января специалисты провели обследование дорожных условий. Оказалось, что нововведение значительно ухудшило движение транспорта на всех четырех подходах к перекрестку, но обеспечило пешеходам беспрепятственное и безопасное пересечение проезжих частей. В общем, риск возникновения ДТП снижен, однако снизилась пропускная способность перекрестка.
Дептранс прорабатывает и оценивает все возможные варианты изменения режима работы светофора. Рассматривается возможность запрета левых поворотов с отдельных подходов.
Портал Gorod55.ru ранее сообщал о том, что примерно по такому же принципу сейчас работает
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