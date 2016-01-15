Светофоры в Омске работают по-новому: пробок больше, пешеходам лучше

На перекрестке улиц Орджоникидзе и 7-й Северной появилась выделенная пешеходная фаза в связи с нормой ГОСТ Р 52289-2004 о том, что недопустимо пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования, сообщила пресс-служба администрации Омска.