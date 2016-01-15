Смартфоны в России подорожают на 20 процентов

Падение рубля подталкивает производителей мобильных устройств к новому пересмотру цен на смартфоны. Некоторые поставщики уже предупредили о повышении стоимости гаджетов в интервале от 10% до 20%.
Повышение цен коснется всех смартфонов в России, которое может произойти уже в текущем месяце, об этом издательству «
Отмечается, что до Нового года ритейлеры пытались привлечь покупателей за счет скидок, в ближайшее время действие этих акций прекратится, что приведет к повышению цен на мобильные устройства. Также влияние на рост стоимости окажет и падающий рубль.
В течение ближайших двух недель будет осуществляться мониторинг динамики курсов валют. При их неизменности или росте, цены будут увеличены, но не на все позиции и одномоментно.
Согласно данным статистики сервиса «Яндекс.Маркет», стоимость смартфонов пока не повышалась, более того цены немного снизились в сравнении с предновогодним периодом. Объясняется это тем, что после Нового года уровень спроса снизился в значительной степени.
В прошедшем 2015 году в России было продано около 26 миллионов смартфонов на общую сумму в 260 миллиардов рублей. В сравнении с показателями 2014 года, отмечается снижение объема продаж на 8%, при росте прибыли на 5-6%.
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