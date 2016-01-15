Город55
ГлавноеВсе новости

Смартфоны в России подорожают на 20 процентов

15 января 2016, 12:17
Новый удар по кошельку.

Падение рубля подталкивает производителей мобильных устройств к новому пересмотру цен на смартфоны. Некоторые поставщики уже предупредили о повышении стоимости гаджетов в интервале от 10% до 20%.

Повышение цен коснется всех смартфонов в России, которое может произойти уже в текущем месяце, об этом издательству «КоммерсантЪ» сообщил глава Samsung Mobile Аркадий Граф, аналогичных мнений придерживаются представители компаний Lenovo и Sony Mobile.

Отмечается, что до Нового года ритейлеры пытались привлечь покупателей за счет скидок, в ближайшее время действие этих акций прекратится, что приведет к повышению цен на мобильные устройства. Также влияние на рост стоимости окажет и падающий рубль.

В течение ближайших двух недель будет осуществляться мониторинг динамики курсов валют. При их неизменности или росте, цены будут увеличены, но не на все позиции и одномоментно.

Согласно данным статистики сервиса «Яндекс.Маркет», стоимость смартфонов пока не повышалась, более того цены немного снизились в сравнении с предновогодним периодом. Объясняется это тем, что после Нового года уровень спроса снизился в значительной степени.

В прошедшем 2015 году в России было продано около 26 миллионов смартфонов на общую сумму в 260 миллиардов рублей. В сравнении с показателями 2014 года, отмечается снижение объема продаж на 8%, при росте прибыли на 5-6%.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Технологии#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31