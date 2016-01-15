Проституток нашли среди воспитательниц детсада – теперь проверят всех

Информация о готовящихся проверках была отправлена во все калужские муниципалитеты, саму воспитательницу Анастасию детского сада «Солнышко» вызвали в Министерство образования на беседу для объяснений касательно сложившейся ситуации, сообщает LifeNews .



Сообщил руководству детского сада «Солнышко» о том, что одна из воспитательниц занимается проституцией, один из родителей, подтверждением его слов стало видео, накануне появившееся в Интернете, где девушка, похожая на молодого педагога дошкольного образовательного учреждения Анастасию, берет у мужчины деньги, а после оказывает ему услуги интимного характера.