Проституток нашли среди воспитательниц детсада – теперь проверят всех

После громкого скандала, который случился в Калининграде, где одна из воспитательниц была якобы уличена в занятии проституцией, в свободное от работы в детском саду время, было объявлено, что планируется проверка всех сотрудников местных дошкольных учреждений.
Информация о готовящихся проверках была отправлена во все калужские муниципалитеты, саму воспитательницу Анастасию детского сада «Солнышко» вызвали в Министерство образования на беседу для объяснений касательно сложившейся ситуации, сообщает
Сообщил руководству детского сада «Солнышко» о том, что одна из воспитательниц занимается проституцией, один из родителей, подтверждением его слов стало видео, накануне появившееся в Интернете, где девушка, похожая на молодого педагога дошкольного образовательного учреждения Анастасию, берет у мужчины деньги, а после оказывает ему услуги интимного характера.
На опубликованных кадрах, в разговоре с мужчиной, девушка призналась, что учит малышей пению и танцам в садике.
Как выяснилось воспитательница детского сада «Солнышко» ранее работала танцовщицей Go-Go, также выступала в ночных клубах под псевдонимом Настя Монпасье. Девушка пообещала привлечь мужчину, опубликовавшего их совместное времяпрепровождение, к уголовной ответственности.
Фото: скриншот из видео