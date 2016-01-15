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Проституток нашли среди воспитательниц детсада – теперь проверят всех

15 января 2016, 14:21
Скандальное видео 18+

После громкого скандала, который случился в Калининграде, где одна из воспитательниц была якобы уличена в занятии проституцией, в свободное от работы в детском саду время, было объявлено, что планируется проверка всех сотрудников местных дошкольных учреждений.

Информация о готовящихся проверках была отправлена во все калужские муниципалитеты, саму воспитательницу Анастасию детского сада «Солнышко» вызвали в Министерство образования на беседу для объяснений касательно сложившейся ситуации, сообщает LifeNews.

Сообщил руководству детского сада «Солнышко» о том, что одна из воспитательниц занимается проституцией, один из родителей, подтверждением его слов стало видео, накануне появившееся в Интернете, где девушка, похожая на молодого педагога дошкольного образовательного учреждения Анастасию, берет у мужчины деньги, а после оказывает ему услуги интимного характера.

На опубликованных кадрах, в разговоре с мужчиной, девушка призналась, что учит малышей пению и танцам в садике.



Как выяснилось воспитательница детского сада «Солнышко» ранее работала танцовщицей Go-Go, также выступала в ночных клубах под псевдонимом Настя Монпасье. Девушка пообещала привлечь мужчину, опубликовавшего их совместное времяпрепровождение, к уголовной ответственности.


Фото: скриншот из видео

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