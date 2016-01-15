Порошенко перешел на русский, забыв украинский язык, говоря про деньги

На недавней итоговой пресс-конференции в Киеве Петра Порошенко случился казус, президент Украины хотел сказать, что ему не нужны «финансовые советники и кошельки», но главу государства подвело знание украинского языка.
В ходе ответа на вопрос о влиянии на него депутата Рады и бизнес-партнера Игоря Кононенко, который, по мнению некоторых СМИ Украины, является «серым кардиналом», Петр Порошенко заявил, что в советниках не нуждается. После чего глава государства сбился, забыв, как на украинском языке звучит слово «кошелек», за помощью президент страны обратился к пресс-секретарю.
Фото: president.gov.ua