Город55
ГлавноеВсе новости

Порошенко перешел на русский, забыв украинский язык, говоря про деньги

15 января 2016, 11:03
Видео случившегося казуса.

На недавней итоговой пресс-конференции в Киеве Петра Порошенко случился казус, президент Украины хотел сказать, что ему не нужны «финансовые советники и кошельки», но главу государства подвело знание украинского языка.

В ходе ответа на вопрос о влиянии на него депутата Рады и бизнес-партнера Игоря Кононенко, который, по мнению некоторых СМИ Украины, является «серым кардиналом», Петр Порошенко заявил, что в советниках не нуждается. После чего глава государства сбился, забыв, как на украинском языке звучит слово «кошелек», за помощью президент страны обратился к пресс-секретарю.


Фото: president.gov.ua


#Новости#Главное#Политика
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31