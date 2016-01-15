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Падение лифта с высоты 7 этажа: погибла женщина, чудом уцелел ребенок

15 января 2016, 08:44
Опасные дома.

В Москве участились ЧС, связанные с техническим состоянием лифтовой системы. Накануне еще одна трагедия произошла в жилом комплексе по Авиационной улице.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу Москве, 14 января произошел обрыв троса и падение кабины лифта. В результате этого погибла женщина, находившаяся внутри. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Сайт «Говорит Москва» также сообщает, что ранее появилась информация об обнаружении второго тела в шахте лифта – мужчины. Но данные были опровергнуты в пресс-службе столичного главка МВД.

Трагедия произошла днем 14 января. Лифт упал с высоты 7 этажа. Пресса сообщала, что погибшая 36-летняя женщина – дочь известного телеведущего Евгения Кочергина. Она возвращалась с прогулки с младшим ребенком и няней, но по счастливой случайности группа людей разделилась – ребенок с няней зашли в соседний лифтовый подъемник и остались живы.


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