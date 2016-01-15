Падение лифта с высоты 7 этажа: погибла женщина, чудом уцелел ребенок

В Москве участились ЧС, связанные с техническим состоянием лифтовой системы. Накануне еще одна трагедия произошла в жилом комплексе по Авиационной улице.
Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу Москве, 14 января произошел обрыв троса и падение кабины лифта. В результате этого погибла женщина, находившаяся внутри. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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Трагедия произошла днем 14 января. Лифт упал с высоты 7 этажа. Пресса сообщала, что погибшая 36-летняя женщина – дочь известного телеведущего Евгения Кочергина. Она возвращалась с прогулки с младшим ребенком и няней, но по счастливой случайности группа людей разделилась – ребенок с няней зашли в соседний лифтовый подъемник и остались живы.
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