Падение лифта с высоты 7 этажа: погибла женщина, чудом уцелел ребенок

Трагедия произошла днем 14 января. Лифт упал с высоты 7 этажа. Пресса сообщала, что погибшая 36-летняя женщина – дочь известного телеведущего Евгения Кочергина. Она возвращалась с прогулки с младшим ребенком и няней, но по счастливой случайности группа людей разделилась – ребенок с няней зашли в соседний лифтовый подъемник и остались живы.