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Омское ПАТП №2: разбито и разграблено – фото

15 января 2016, 13:50
Во что превратилось лучшее пассажирское предприятие России...

В Интернете появились фотографии транспорта, принадлежащего, как утверждает автор, омскому автобусному депо №2. Снимки передают состояние машин, стоящих на консервации.

В группе «Аварийный Омск» в социальной сети «ВКонтакте» пользователь анонимно опубликовал ряд фотографий старых автобусов, находящихся на консервации в ПАТП №2. По утверждению автора, транспортные средства «разбиты, разграблены». Также он упомянул, что в 2013 году указанное депо было признано лучшим в России.

Мнения подписчиков по этому поводу разделились. Некоторые восприняли информацию негативно, вспоминая о проблемах городского транспорта. Другие же пояснили, что автобусы, фотографии которых опубликовали, используются для обеспечения рабочего транспорта в плане ремонта.




#Новости#Бизнес#Общество#Город
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