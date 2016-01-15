Омское ПАТП №2: разбито и разграблено – фото

В группе «Аварийный Омск» в социальной сети «ВКонтакте» пользователь анонимно опубликовал ряд фотографий старых автобусов, находящихся на консервации в ПАТП №2. По утверждению автора, транспортные средства «разбиты, разграблены». Также он упомянул, что в 2013 году указанное депо было признано лучшим в России.