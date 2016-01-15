Омские абоненты Tele2 поздравляли друг друга более 14 миллионов минут

Омск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги работы сети в дни новогодних каникул. В первые дни нового года среднесуточный объем передачи данных в сети оператора вырос в 6 раз по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
В среднем по всем регионам присутствия Tele2 в период с 31 декабря 2015 года по 10 января 2016 года потребление интернета на одного пользователя среди российских абонентов оператора выросло в 9 раз в сравнении с зимними праздниками прошлого года. Самыми активными пользователями мобильного интернета в праздники стали жители Москвы, Иркутска и Санкт-Петербурга – на них пришлось порядка 23% от общего новогоднего трафика.
В период зимних каникул абоненты Tele2 совершили свыше 900 миллионов звонков и отправили почти 370 миллионов SMS и MMS. Больше всего в новогодние праздники пользовались голосовой связью и посылали сообщения клиенты оператора в Кемерове, Иркутске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Челябинске.
Абоненты омского филиала Tele2 в новогоднюю ночь совершили более 6 миллионов исходящих звонков общей продолжительностью более 14 миллионов минут. В этом году максимальное число звонков было зафиксировано в период с полуночи до часа ночи 1 января. Напомним, в прошлом году пик голосовых вызовов пришёлся на канун праздника – с 18 до 19 часов 31 декабря. В предыдущие годы наибольшее количество звонков совершалось сразу после наступления нового календарного года. Таким образом, омичи вернулись к привычному времени поздравлений.
В новогоднюю ночь абоненты также активно пользовались текстовыми сообщениями в качестве альтернативы голосовым вызовам. Всего в новогоднюю ночь омичами было передано около трёх миллионов SMS, что в два раза больше, чем в аналогичный период конца 2014, начала 2015 годов.
Максим Соловьёв, коммерческий директор омского филиала Tele2:
«В новогоднюю ночь мы традиционно фиксируем самую высокую нагрузку на нашу сеть. Для обеспечения бесперебойной работы в новогоднюю ночь технические специалисты реализовали комплекс мер по расширению каналов связи. Также в 2015 году более чем на трехстах объектах сетевой инфраструктуры была проведена модернизация и настройка. Это позволило существенно увеличить емкость сети. В результате омские абоненты Tele2 смогли пользоваться качественными услугами мобильной связи даже в периоды пиковых нагрузок».
* Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает более чем в 60 регионах и обслуживает 35 миллионов абонентов. В октябре 2015 года оператор начал предоставлять услуги связи в стандартах 3G и 4G в Московском регионе. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.
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