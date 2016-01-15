Омичи улетели на троллейбусе в космос

В Интренете появилась фотография с изображением троллейбуса изнутри. Табличка с указанием маршрута была изменена в соответствующей программе так, чтобы в итоге получилась надпись «Космический вокзал». Вдобавок за окном у транспорта отнюдь не городские пейзажи, а космос.