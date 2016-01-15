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Омичи улетели на троллейбусе в космос

15 января 2016, 12:48
Неземной транспорт.

На одном из развлекательных сайтов опубликовали достаточно остроумный снимок омского троллейбуса № 3, который ранее у себя на странице в Twitter разместил пользователь. Фото, правда, подверглось обработке в фотошопе.

В Интренете появилась фотография с изображением троллейбуса изнутри. Табличка с указанием маршрута была изменена в соответствующей программе так, чтобы в итоге получилась надпись «Космический вокзал». Вдобавок за окном у транспорта отнюдь не городские пейзажи, а космос.


Другие пользователи отреагировали на снимок и тоже стали выкладывать шутливые картинки в продолжение темы. Отметим, что в пути следования троллейбуса №3 есть ракета, расположенная у кинотеатра «Космос» в Октябрьском округе.




#Новости#Транспорт#Технологии#Город
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