Омичи улетели на троллейбусе в космос

На одном из развлекательных сайтов опубликовали достаточно остроумный снимок омского троллейбуса № 3, который ранее у себя на странице в Twitter разместил пользователь. Фото, правда, подверглось обработке в фотошопе.
В Интренете появилась фотография с изображением троллейбуса изнутри. Табличка с указанием маршрута была изменена в соответствующей программе так, чтобы в итоге получилась надпись «Космический вокзал». Вдобавок за окном у транспорта отнюдь не городские пейзажи, а космос.
Другие пользователи отреагировали на снимок и тоже стали выкладывать шутливые картинки в продолжение темы. Отметим, что в пути следования троллейбуса №3 есть ракета, расположенная у кинотеатра «Космос» в Октябрьском округе.