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Омич погиб на охоте: снегоход перевернулся, выстрелило ружье

15 января 2016, 15:54
Смертельное ранение.

Трое мужчин отправились на охоту в Омской области, однако вернуться домой живыми смогли только двое. При несчастном стечении обстоятельств оружие одного из охотников выстрелило в другого.

Накануне в полицию сообщили о несчастном случае. Звонивший пояснил, что в районе деревни Новоградка Калачинского района скончался 65-летний мужчина от огнестрельного ранения. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что трое жителей села Осокино отправились с утра на охоту.

В санях, буксируемых снегоходом под управлением потерпевшего, находились два человека, мужчины 1968 и 1961 годов рождения. Во время пересечения поля сани перевернулись, в этот момент 54-летний охотник непроизвольно выстрелил из принадлежащего ему ружья «CZ-581», которое находилось в расчехленном и заряженном состоянии, что является нарушением.

Эксперты изъяли с места происшествия снегоход, следы крови и одежду мужчин для исследования. Вдобавок полицейские изъяли гладкоствольные ружья омичей и поместили их в комнату хранения. Собранные материалы переданы для проверки следователям.

Омское МВД напоминает о том, что оружие следует расчехлять непосредственно перед началом охоты. При переезде с одного места на другое, оно должно находиться в разряженном состоянии и в чехле.




По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: 55.mvd.ru

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