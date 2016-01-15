Омич погиб на охоте: снегоход перевернулся, выстрелило ружье

Трое мужчин отправились на охоту в Омской области, однако вернуться домой живыми смогли только двое. При несчастном стечении обстоятельств оружие одного из охотников выстрелило в другого.
Накануне в полицию сообщили о несчастном случае. Звонивший пояснил, что в районе деревни Новоградка Калачинского района скончался 65-летний мужчина от огнестрельного ранения. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что трое жителей села Осокино отправились с утра на охоту.
В санях, буксируемых снегоходом под управлением потерпевшего, находились два человека, мужчины 1968 и 1961 годов рождения. Во время пересечения поля сани перевернулись, в этот момент 54-летний охотник непроизвольно выстрелил из принадлежащего ему ружья «CZ-581», которое находилось в расчехленном и заряженном состоянии, что является нарушением.
Эксперты изъяли с места происшествия снегоход, следы крови и одежду мужчин для исследования. Вдобавок полицейские изъяли гладкоствольные ружья омичей и поместили их в комнату хранения. Собранные материалы переданы для проверки следователям.
Омское МВД напоминает о том, что оружие следует расчехлять непосредственно перед началом охоты. При переезде с одного места на другое, оно должно находиться в разряженном состоянии и в чехле.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: 55.mvd.ru