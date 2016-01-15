Новый неудаляемый вирус устанавливается на компьютеры вместо браузера

По окончанию загрузки Ransom32 в зараженной системе проводит шифрование файлов наиболее распространенных форматов: .DOC, .TXT, .JPG, .AVI, .GIF, . MP4 и .MOV. После чего на экран пользователя выводится панель управления, где нужно указать адрес своего биткоин-кошелька. В дальнейшем оператор вредоносного программного обеспечения может сам задавать сумму выкупа, создавать текст с требованием выкупа, а также просматривать статистику полученных средств и зараженных на компьютере файлов.